Так 14 сентября прошло первое заседание рабочей группы по контролю за восстановлением костела. Возглавляет группу министр культуры и информационной политики.
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В состав группы также вошли представители Минкульта, Госагентства по вопросам искусств и художественного образования, Нацдома органной и камерной музыки Украины, Римско-Католической Церкви, а также бизнеса и общественности.
Проведут экспертизу аварийного состояния
Сейчас костел имеет предварительное заключение ГСЧС. На очереди – заключение Госкомиссии по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям.
Затем проведут экспертизу аварийного состояния, а после – составят проектно-сметную документацию.
Сколько собрали денег на ремонт
В Минкульте отметили, что деньги на восстановление архитектуры и дальше поступают. По состоянию на 14 сентября на счете Национального дома органной и камерной музыки Украины есть 15,7 миллиона гривен.
Пожар в костеле святого Николая: что известно
- В задней части костела в Киеве 3 сентября возник крупный пожар.
- Огонь уничтожил уникальный орган, а также повредил внутреннее убранство костела. Инструмент для органа собрали еще в 1980 году в Чехословакии.
- Президент Владимир Зеленский 10 сентября поручил Кабмину немедленно отреставрировать костел святого Николая в Киеве.