У поліції порадили, як вберегти житло від крадіїв під час новорічних свят

Згідно зі статистикою, у новорічні свята відбувається різке збільшення кількості пограбувань квартир українців. Напередодні довгих вихідних правоохоронці порадили всім заздалегідь подбати про безпеку житла у випадку святкування Нового року та Різдва не вдома.

Поліцейські наголосили, що вберегтися від квартирних крадіжок допомагає лише обачність та обережність власників житла. Аби не стати жертвою злочинців, за словами правоохоронців, треба дотримуватись простих правил.

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У разі ж, якщо надзвичайна ситуація все ж сталася, треба негайно телефонувати "102".

Як вберегти квартиру чи будинок від крадіїв

За словами експертів, по перше, власники мають встановити якісні вхідні двері з надійними замками, а також обладнати помешкання сигналізацією.

Власники квартир на останніх та нижніх поверхів мають встановити решітки на вікна.

Аби зловмисники не знали, що у квартирі нікого не буде, краще не публікувати у соцмережах жодної інформації про свої наміри.

Краще не залишати вдома гроші, документи та інші цінності на період відсутності. За можливості, краще попросити родичів чи сусідів доглядати за оселею.

Під час виходу з помешкання треба перевіряти, чи зачинені двері та вікна.

Не треба забувати про пожежну безпеку

Крім того, поліцейські нагадали про необхідність дотримуватися правил пожежної безпеки, оскільки новорічні ялинки та гірлянди можуть стати причиною загорянь. Стосується це й використання петард, феєрверків та іншої піротехніки.

Аби святкування було більш безпечним, у приміщенні з ялинкою треба обладнати протипожежний куточок з вогнегасником, водою та спеціальними ковдрами.