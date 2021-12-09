Понад 100 українців на 15 годин застрягли в аеропорті Мілана

Через перепрацювання пілотів в Італії скасували рейс авіакомпанії Wizz Air. Літак мав вилетіти 8 грудня о 21:30 за місцевим часом, однак його скасували раптово для всіх пасажирів.

За словами журналістки Аліни Онопи, понад 100 пасажирів рейсу сповістили про переніс вильоту. Українцям пообіцяли, що додому вони зможуть відправитися лише о 13:00 9 грудня.

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На щастя, наодинці зі своїми проблемами пасажирів не залишили.

Всіх поселили у готель

Представники авіакомпанії записали імена кожного з понад 100 пасажирів у список та близько 2:00 ночі повезли до готелю біля аеропорту.

Українців заселили у чотиризірковий заклад, де навіть не погодували. Однак не зробили це з цілком адекватних причин – кухня у готелі працює лише вранці.

Постояльцям пообіцяли сніданки, а у номерах вони знайшли по дві маленькі пляшечки води.

Додаткову інформацію про виліт з Мілану до "Жулян" у Wizz Air обіцяли надати пасажирам вранці 9 грудня. Судячи з онлайн-табло аеропорту "Київ", вилетів лайнер вчасно – о 13:00. О 16:50 українці, яким довелося провести в Італії понад 15 зайвих годин, мають приземлитися у столиці.

Серйозного колапсу немає

Затримки поодиноких рейсів у міжнародних аеропортах – звичайна справа. Пов'язані вони здебільшого або з несправністю літаків, або з графіком роботи пілотів. Згідно з правовими нормами, вони не мають літати понад певну кількість годин на день. Тому пасажирам з усього світу доводиться стикатися з затримками рейсів. Для українців найбільш серйозною ця ситуація стає влітку, коли тисячі туристів подорожують до Туреччини та Єгипту чартерними літаками. Так, у липні 2021 тисячі наших співгромадян опинилися у "пастці" через масове скасування рейсів з Анталії.