По словам журналистки Алины Онопы, более 100 пассажиров рейса известили о переносе вылета. Украинцам пообещали, что домой они смогут отправиться лишь в 13:00 9 декабря.

Смотрите также Путешественники с подделками: в "Борисполе" обнаружили еще 19 фейковых COVID-сертификатов

К счастью, наедине со своими проблемами пассажиров не оставили.

Всех поселили в отель

Представители авиакомпании записали имена каждого из более чем 100 пассажиров в список и около 2:00 ночи повезли в отель возле аэропорта.

Украинцев заселили в четырехзвездочное заведение, где даже не покормили. Однако не сделали это по вполне адекватным причинам – кухня в отеле работает только утром.

Постояльцам пообещали завтраки, а в номерах они нашли по две маленькие бутылочки воды.

Дополнительную информацию о вылете из Милана в "Жуляны" в Wizz Air обещали предоставить пассажирам утром 9 декабря. Судя по онлайн-табло аэропорта "Киев", вылетел лайнер вовремя – в 13:00. В 16:50 украинцы, которым пришлось провести в Италии более 15 лишних часов, должны приземлиться в столице.

Серьезного коллапса нет

Задержки одиночных рейсов в международных аэропортах – обычное дело. Связаны они по большей части либо с неисправностью самолетов, либо с графиком работы пилотов. Согласно правовым нормам, они не должны летать больше определенного количества часов в день. Поэтому пассажирам со всего мира приходится сталкиваться с задержками рейсов. Для украинцев наиболее серьезной эта ситуация становится летом, когда тысячи туристов путешествуют в Турцию и Египет чартерными самолетами. Так, в июле 2021 тысячи наших сограждан оказались в "ловушке" из-за массовой отмены рейсов из Анталии.