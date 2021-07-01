О том, почему произошли массовые задержки рейсов, кто в этом виноват, какая ситуация сейчас и может ли она повториться снова – читайте в нашем материале.

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Анталия не принимала самолеты из украинских городов

Утром в аэропорту "Борисполь" задержали сразу 5 рейсов сообщением Киев – Анталия. Все эти рейсы пришлось перенести на более позднее время. Речь идет о:

PS 6237 Киев – Анталия авиакомпании МАУ с 2:00 вылет перенесли на 14:00;

PS 6233 Киев – Анталия МАУ – с 03:00 на 17:30;

PS 5333 Киев – Анталия МАУ – с 11:40 по 18:20;

PS 5331 Киев – Анталия МАУ – с 05:00 на 11:00;

QU 4407 Киев – Анталия компании Azur Air – с 12:30 на 17:40.

Такая же ситуация произошла и в других городах. Так, к примеру, туристы не смогли улететь на отдых с:

Львова рейс 7W 6693 авиакомпании "Роза ветров";

Одессы рейс PS 5353 авиакомпании МАУ;

Харьков рейсы PS 5347, 7041 авиакомпании МАУ, QU 5411 авиакомпании Azur Air.

Интересно! В компании SkyUp в комментарии 24 каналу заявили, что задержек их рейсов 1 июля в Анталию не было.



Какие рейсы не смогли вылететь вовремя из Харькова в Анталию / Скриншот с сайта аэропорта

Люди часами ждали на вылет

Из-за массовой задержки рейсов в аэропортах образовались скопления людей. Туристы ждали вылета по несколько часов. На обнародованных в сети фотографиях видно, как в залах ожиданий аэропортов просто яблоку негде упасть.

Хуже всего пришлось тем, кто уже прошел таможенный контроль и не мог покинуть помещение аэропорта.

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Не обошлось без скандалов

Блогерша с ником missverona, не смогла вовремя вылететь из киевского аэропорта, разозлилась и назвала Украину "самой конченной страной". Также оскорбительные высказывания прозвучали в адрес сотрудников аэропорта и авиакомпании.

Правда, впоследствии сторис исчезли со страницы девушки. По классике жанра она опубликовала пост, в котором попыталась оправдать свое поведение. Она признала ошибку и вдруг Украина стала родной, а не "конченой".

Блогерша оскорбляет Украину: смотрите видео

Причина массовых задержек рейсов

В МАУ пояснили вынужденные задержки рейсов в Анталию сразу несколькими причинами. Среди них:

резкое сезонное увеличение количества рейсов;

восстановление авиасообщения Турции с Россией, повлекшее существенное осложнение слот регулирования. Поэтому авиационный регулятор Турции якобы не смог обеспечить обработку запросов на выполнение полетов заблаговременно.

Как ситуацию прокомментировали в МИД

Представитель МИД Украины Олег Николенко заверил, что украинское ведомство делает все, чтобы как можно быстрее восстановить авиарейсы между странами. Он также подтвердил, что из-за задержки рейсов из Украины в Турцию сдвигается график вылетов рейсов Анталия – Киев и Анталия – Одесса.

Ранее он отметил, что глава МИД Украины Дмитрий Кулеба поручил консульству Украины в Анталии взаимодействовать с авиаперевозчиками и позаботиться об украинцах, которые не смогли вовремя вылететь.

Обратите внимание! Проблемы возникли и у украинских туристов в турецком городе Бодрум. Там накануне несколько сотен туристов застряли в аэропорту и почти 12 часов сидели в жарком помещении, где не было даже воды.

Какая ситуация сейчас

В международном аэропорту "Борисполь" в комментарии "Сегодня" заявили, что посадка на рейсы в турецкой Анталии таки началась, хотя и с несколькочасовым опозданием. По состоянию на 15:00 только 1 рейс в Турцию в режиме ожидания.

Это – более 150 человек, они ждут своего вылета. Разрешение от Турции уже получили и часть самолетов полетела, а пассажиров рейса, который перенесен на вечер, авиакомпания перевезла в гостиницу,

– сообщили в аэропорту "Борисполь".

Пассажиров просят ориентироваться на официальную информацию от представителей авиакомпаний и отслеживать время вылета на онлайн-табло на сайте аэропорта.

Будет ли компенсация за задержку

В МАУ пояснили, что туристам следует согласовывать этот вопрос со своими туроператорами, ведь задержки рейсов не зависели от авиакомпании.

Одно дело ответственность за обслуживание перелета. Но еще есть условия самого тура, которые согласовывают при его покупке. Они совершенно разные. К сожалению, это не регулярные рейсы, где все 100% ответственность лежит на перевозчике и аэропортах,

– добавили в МАУ.

Авиаперевозчик оказал помощь пассажирам задержанных рейсов. В частности, все, кто должен был вылететь из Киева, Харькова и Львова, обеспечены горячим и холодным питанием.