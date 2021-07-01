Туроператоры сознательно свозили людей в нерабочий аэропорт, – турист

Не могли вылететь 3 рейса в Киев, а также рейсы в Казахстан, Швейцарию, Молдову и Россию. Об этом 24 каналу рассказал турист из Украины Тимур Левчук, который должен был лететь домой рейсом SkyUp.

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Свет в помещении аэропорта выключили еще в 11:00. Однако туроператоры продолжали свозить туда туристов. Тимур убежден, что все знали о проблеме в аэропорту, однако никакого решения ситуации не предлагали.

Нас привезли в аэропорт в 18:00, рейс должен был быть в 20:30. Там было большое количество людей, и выяснилось, что аэропорт не работает уже с 11 часов. Все туроператоры знали, что в аэропорту нет света, но просто свозили людей, чтобы они там сидели,

– рассказал Левчук.

Проблему с прибытием новых людей никто не решал. Администрация аэропорта говорила, чтобы туристы звонили своим туроператорам, чтобы те отвезли их обратно в отель. Однако компании просто молчали. По словам Тимура, только один оператор отвез своих пассажиров в отель.

Темно, жарко и без воды

Люди находились в темном помещении без кондиционеров. При том, что температура воздуха на улице составляла +36 градусов. Воды тоже не было. В таких условиях застряли семьи с детьми, беременные женщины и пожилые люди. Одному из пассажиров стало плохо, однако администратор аэропорта посоветовал просто "сохранять спокойствие".

Впоследствии воду привезли, однако поставили ее так, что никто даже не понял, что ее можно брать. Потом были бургеры, которых на всех не хватило.

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Все ставили возле пассажиров рейсов на Швейцарию на Германию. Возле рейсов на Молдову, Россию и Украину этого не было. Надо было обходить весь аэропорт,

– возмутился украинский турист.

Кстати, в аэропорту застряли и туристы, которые только прилетели в Бодрум. Так как они не могли пройти паспортный контроль.

Свет включили поздно вечером

Часть пассажиров все время находилась на улице. В 22:30 свет слегка начал мигать, тогда их отвели обратно в помещение. Украинские туристы только 00:40 начали проходить контроль, а в 01:30 вылетели из аэропорта.