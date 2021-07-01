Туроператори свідомо звозили людей у неробочий аеропорт, – турист

Не могли вилетіти 3 рейси до Києва, а також рейси до Казахстану, Швейцарії, Молдови та Росії. Про це 24 каналу розповів турист з України Тимур Левчук, який мав летіти додому рейсом SkyUp.

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Світло у приміщенні летовища вимкнули ще об 11:00. Однак туроператори продовжували звозити туди туристів. Тимур переконаний, що всі знали про проблему в аеропорту, однак жодного вирішення ситуації не пропонували.

Нас привезли в аеропорт о 18:00, рейс мав бути о 20:30. Там була велика кількість людей і з'ясувалося, що аеропорт не працює вже з 11 години. Всі туроператори знали, що в аеропорту нема світла, але просто звозили людей, аби вони там сиділи,

– розповів Левчук.

Проблему з прибуттям нових людей ніхто не вирішував. Адміністрація аеропорту казала, аби туристи дзвонили своїм туроператорам, щоб ті відвезли їх назад в готель. Однак компанії просто мовчали. За словами Тимура, лише один оператор відвіз своїх пасажирів в готель.

Темно, спекотно і без води

Люди перебували у темному приміщенні без кондиціонерів. При тому, що температура повітря на вулиці становила +36 градусів. Води також не було. У таких умовах застрягли сім'ї з дітьми, вагітні жінки та літні люди. Одному з пасажирів стало зле, однак адміністратор аеропорту порадив просто "зберігати спокій".

Згодом воду привезли, однак поставили її так, що ніхто навіть не зрозумів, що її можна брати. Потім були бургери, яких на всіх не вистачило.

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Все ставили біля пасажирів рейсів на Швейцарію на Німеччину. Біля рейсів на Молдову, Росію та Україну цього не було. Треба було обходити весь аеропорт,

– обурився український турист.

До речі, в аеропорту застрягли й туристи, які лише прилетіли у Бодрум. Адже вони не могли пройти паспортний контроль.

Світло увімкнули пізно ввечері

Частина пасажирів весь час перебувала на вулиці. О 22:30 світло злегка почало мигати, тоді їх відвели назад у приміщення. Українські туристи лише 00:40 почали проходити контроль, а о 01:30 вилетіли з летовища.