Первые сторис девушки исчезли из ее инстаграма. На них она оскорбляла Украину, аэропорт, его сотрудников и авиакомпанию.

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Блогерша обозвала Украину и аэропорт

Девушке с ником missverona не понравилось отношение работников аэропорта, она заявила, что находится в "самом конченном аэропорту самой конченной страны". Такими же словами она назвала и авиакомпанию МАУ. Все это из-за того, что ее рейс задержали на 4 часа, и бедняге придется ждать в аэропорту не 2, а аж 6 часов.

Блогерша оскорбляет Украину: смотрите видео

После этого девушка записала следующее видео, которое отдаленно напоминало извинения. На нем она говорила, что не так выразилась. "Украина – норм, а люди – нет. Одесса – любовь! И люди в ней тоже", – подписала сторис блогерша. И добавила, что на остальное ей наплевать, но "люди в Киеве – агрессоры и эгоисты".

Попытка девушки извиниться: смотрите видео 18+

Свою агрессию девушка вылила и на пользователей сети

Далее пользователи засыпали девушку гневными комментариями. И она сняла следующее видео, в котором заявила, что не просит прощения.

Надо уточнить: я ненавижу всех людей, чтобы всякие ущербы типа вас не обижались,

– продолжила блогерша.

Она добавила, что считает, что ей завидуют: "В моем лице больше денег, чем вы зарабатываете за год, бедные и жалкие у*баны". Она считает, что люди из-за своей нищеты обвиняют всех симпатичных девушек, в том числе и ее, в "эскорте".

Блогерша наговорила оскорблений и подписчикам: смотрите видео

Напомним, украинцы 1 июля не смогли вовремя вылететь в Турцию из ряда аэропортов. Вероятно, одним из таких рейсов должна была лететь и блогерша.

Задержка рейсов в Анталию