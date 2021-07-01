Перші сторіз дівчини зникли з її інстаграму. На них вона ображала Україну, аеропорт, його співробітників та авіакомпанія.

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Блогерка обізвала Україну та аеропорт

Дівчині з ніком missverona не сподобалося ставлення працівників летовища, вона заявила, що перебуває у "самому кончєнному аеропорту самой конченной страни". Такими ж словами вона назвала й авіакомпанію МАУ. Все це через те, що її рейс затримали на 4 години, і бідоласі доведеться чекати в аеропорту не 2, а аж 6 годин.

Блогерка ображає Україну: дивіться відео

Після цього дівчина записала наступне відео, яка віддалено нагадувало вибачення. На ньому вона казала, що не так висловилася. "Україна – норм, а люди – ні. Одеса – любов! І люди в ній теж", – підписала сторіс блогерка. І додала, що на решту їй наплювати, але "люди в Києві – агресори й егоїсти".

Спроба дівчини вибачитися: дивіться відео

Свою агресію дівчина вилила і на користувачів мережі

Далі користувачі засипали дівчину гнівними коментарями. І вона зняла наступне відео, в якому заявила, що не просить вибачення.

Треба уточнити: я ненавиджу всіх людей, щоб всякі ущерби типу вас не ображалися,

– продовжила блогерка.

Вона додала, що вважає, що їй заздрять: "У моєму обличчі більше грошей, ніж ви заробляєте за рік, бідні й жалюгідні у*бани". Вона вважає, що люди через свою убогість звинувачують всіх симпатичних дівчат, зокрема і її, в "ескорті".

Блогерка наговорила образ і підписникам: дивіться відео

Нагадаємо, українці 1 липня не змогли вчасно вилетіти до Туреччини з низки аеропортів. Ймовірно, одним із таким мала летіти й блогерка.

Затримка рейсів в Анталію