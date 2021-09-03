Попри мораторій: Мінкульт заявив про загрозу для чергової історичної будівлі Києва
Київрада ввела мораторій на реконструкцію та ремонт об'єктів культурної спадщини, аби уберегти їх від знищення. Втім, Мінкульт заявив, що невдовзі після цього один з таких об'єктів опинився під загрозою.
Мовиться про будинок Маліна на Тургенєвській, 22. Туди будівельники саме загнали техніку у двір.
До слова Київрада заборонила реконструкцію та ремонт понад 100 об'єктів культурної спадщини
Будинок Маліна під загрозою
Цей дім не має статусу пам'ятки, але перебуває в історичному ареалі, і є важливим елементом зовнішнього вигляду усього кварталу,
– наголошують у Мінкульті.
Там зазначили, що як і в історії зі знищенням садиби Барбана, будівельники загнали техніку серед ночі. Тому в уряді вважають, що мораторій Київради не може бути ефективним механізмом протидії "варварській забудові міста".
"Діяти треба комплексно. Тому вкотре закликаємо КМДА не грати з долею історичного Києва й затвердити нарешті історико-архітектурний опорний план", – наголосили в міністерстві.
Будівельна техніка у дворі будинку Маліна в Києві / Фото Мінкульту
Допис Мінкульту:
Увага! Чергова небезпека для історичного Києва!
Прямо зараз будівельники загнали техніку у двір будинку на Тургенєвській, 22 (будинок Маліна).
Цей дім не має статусу пам'ятки, але перебуває в історичному ареалі, і є важливим елементом зовнішнього вигляду усього кварталу.
Як і у випадку з садибою Барбана, будівельники заганяють техніку проти ночі.
Це те, про що днями попереджав МКІП: прийнятий столичною владою мораторій на ремонт та реконструкцію будівель ХІХ-ХХ століття не може бути ефективним механізмом протидії варварської забудови столиці.
Діяти треба комплексно. Тому вкотре закликаємо Київська міська державна адміністрація - КМДА не грати з долею історичного Києва і затвердити нарешті історико-архітектурний опорний план.
Зі свого боку фахівці з охорони спадщини Міністерства готові надати столичній владі усю необхідну консультативну допомогу заради порятунку будинку на Тургенєвській, 22. І надалі – інших, якщо це знадобиться.