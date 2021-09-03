Мовиться про будинок Маліна на Тургенєвській, 22. Туди будівельники саме загнали техніку у двір.

До слова Київрада заборонила реконструкцію та ремонт понад 100 об'єктів культурної спадщини

Будинок Маліна під загрозою

Цей дім не має статусу пам'ятки, але перебуває в історичному ареалі, і є важливим елементом зовнішнього вигляду усього кварталу,

– наголошують у Мінкульті.

Там зазначили, що як і в історії зі знищенням садиби Барбана, будівельники загнали техніку серед ночі. Тому в уряді вважають, що мораторій Київради не може бути ефективним механізмом протидії "варварській забудові міста".

"Діяти треба комплексно. Тому вкотре закликаємо КМДА не грати з долею історичного Києва й затвердити нарешті історико-архітектурний опорний план", – наголосили в міністерстві.



Будівельна техніка у дворі будинку Маліна в Києві / Фото Мінкульту

Допис Мінкульту:

Увага! Чергова небезпека для історичного Києва!

Прямо зараз будівельники загнали техніку у двір будинку на Тургенєвській, 22 (будинок Маліна).

Цей дім не має статусу пам'ятки, але перебуває в історичному ареалі, і є важливим елементом зовнішнього вигляду усього кварталу.

Як і у випадку з садибою Барбана, будівельники заганяють техніку проти ночі.

Це те, про що днями попереджав МКІП: прийнятий столичною владою мораторій на ремонт та реконструкцію будівель ХІХ-ХХ століття не може бути ефективним механізмом протидії варварської забудови столиці.

Діяти треба комплексно. Тому вкотре закликаємо Київська міська державна адміністрація - КМДА не грати з долею історичного Києва і затвердити нарешті історико-архітектурний опорний план.

Зі свого боку фахівці з охорони спадщини Міністерства готові надати столичній владі усю необхідну консультативну допомогу заради порятунку будинку на Тургенєвській, 22. І надалі – інших, якщо це знадобиться.