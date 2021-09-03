Речь идет о доме Малина на Тургеневской, 22. Туда строители только что загнали технику во двор.

К слову Киевсовет запретил реконструкцию и ремонт более 100 объектов культурного наследия

Дом Малина под угрозой

Этот дом не имеет статуса памятника, но находится в историческом ареале, и является важным элементом внешнего вида всего квартала,

– отмечают в Минкульте.

Там отметили, что как и в истории с уничтожением усадьбы Барбана, строители загнали технику ночью. Поэтому в правительстве считают, что мораторий Киевсовета не может быть эффективным механизмом противодействия "варварской застройке города".

"Действовать надо комплексно. Поэтому еще раз призываем КГГА не играть с судьбой исторического Киева и утвердить наконец историко-архитектурный опорный план", – подчеркнули в министерстве.



Строительная техника во дворе дома Малина в Киеве / Фото Минкульта

Сообщение Минкульта:

Внимание! Очередная опасность для исторического Киева!

Прямо сейчас строители загнали технику во двор дома на Тургеневской, 22 (дом Малина).

Этот дом не имеет статуса памятника, но находится в историческом ареале, и является важным элементом внешнего вида всего квартала.

Как и в случае с усадьбой Барбана, строители загоняют технику на ночь.

Это то, о чем на днях предупреждал МКИП: принят столичными властями мораторий на ремонт и реконструкцию зданий XIX-XX века не может быть эффективным механизмом противодействия варварской застройке столицы.

Действовать надо комплексно. Поэтому еще раз призываем Киевская городская государственная администрация – КГГА не играть с судьбой исторического Киева и утвердить наконец историко-архитектурный опорный план.

Со своей стороны специалисты по охране наследия Министерства готовы предоставить столичной власти всю необходимую консультативную помощь ради спасения дома на Тургеневской, 22. И далее – других, если это понадобится.