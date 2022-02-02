Поруч з СБУ: на Володимирській у центрі Києва знову стріляли з автоматів, – ЗМІ

Черговий інцидент з використанням вогнепальної зброї знову стався на Володимирській, 27 у Києві. Сторонами конфлікту стали представники охоронної компанії та активісти, які прийшли до обмінного пункту.

За даними телеграм-спільнот, йдеться про обмінний пункт криптовалют, в якому буцімто проводять операції з фінансування ОРДЛО. Саме через це активісти втретє прийшли до нього.

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Як і раніше, не обійшлося без використання зброї.

Активісти кажуть про пораненого

За попередніми даними, члени різних націоналістичних організацій прийшли до обмінного пункту на Володимирській, 27, вдень 2 лютого.

На місці події у них стався конфлікт з охоронцями, які були озброєні бойовою зброєю.

Внаслідок інциденту один з охоронців здійснив постріл по активісту та ветерану АТО Олексію Сердюку.

Видання "Інформер" зазначає, що Сердюк був на місці події як журналіст та виконував редакційне завдання.

Наразі на місці події працюють медики швидкої та поліцейські.

Дивіться відео з місця стрілянини у центрі Києва: