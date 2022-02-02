Поруч з СБУ: на Володимирській у центрі Києва знову стріляли з автоматів, – ЗМІ
2 лютого 2022 , 15:40Читать новость на русском
Джерело:24 канал
Черговий інцидент з використанням вогнепальної зброї знову стався на Володимирській, 27 у Києві. Сторонами конфлікту стали представники охоронної компанії та активісти, які прийшли до обмінного пункту.
За даними телеграм-спільнот, йдеться про обмінний пункт криптовалют, в якому буцімто проводять операції з фінансування ОРДЛО. Саме через це активісти втретє прийшли до нього.
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Як і раніше, не обійшлося без використання зброї.
Активісти кажуть про пораненого
- За попередніми даними, члени різних націоналістичних організацій прийшли до обмінного пункту на Володимирській, 27, вдень 2 лютого.
- На місці події у них стався конфлікт з охоронцями, які були озброєні бойовою зброєю.
- Внаслідок інциденту один з охоронців здійснив постріл по активісту та ветерану АТО Олексію Сердюку.
- Видання "Інформер" зазначає, що Сердюк був на місці події як журналіст та виконував редакційне завдання.
Наразі на місці події працюють медики швидкої та поліцейські.
Дивіться відео з місця стрілянини у центрі Києва: