Поруч з СБУ: на Володимирській у центрі Києва знову стріляли з автоматів, – ЗМІ

2 лютого 2022 , 15:40
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Джерело:

24 канал

Черговий інцидент з використанням вогнепальної зброї знову стався на Володимирській, 27 у Києві. Сторонами конфлікту стали представники охоронної компанії та активісти, які прийшли до обмінного пункту.

За даними телеграм-спільнот, йдеться про обмінний пункт криптовалют, в якому буцімто проводять операції з фінансування ОРДЛО. Саме через це активісти втретє прийшли до нього.

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Як і раніше, не обійшлося без використання зброї.

Активісти кажуть про пораненого  

  • За попередніми даними, члени різних націоналістичних організацій прийшли до обмінного пункту на Володимирській, 27, вдень 2 лютого. 
  • На місці події у них стався конфлікт з охоронцями, які були озброєні бойовою зброєю.
  • Внаслідок інциденту один з охоронців здійснив постріл по активісту та ветерану АТО Олексію Сердюку.
  • Видання "Інформер" зазначає, що Сердюк був на місці події як журналіст та виконував редакційне завдання.

Наразі на місці події працюють медики швидкої та поліцейські.

Дивіться відео з місця стрілянини у центрі Києва:

Автор: Олексій Чибісов