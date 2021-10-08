Порятунок чоловіка з кровотечею на "Теремках": в поліції розповіли, що з ним трапилося

8 жовтня 2021 , 13:05
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Джерело:

телеграм-канал "Сегодня"

Чоловік, у якого відкрилася кровотеча на станції метро "Теремки", насправді не був поранений. У нього розійшлися хірургічні шви. Інцидент трапився вранці 8 жовтня.

Чутки про те, що потерпілий зазнав ножового поранення у потязі, спростували в управлінні поліції Київського метрополітену.

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Їхав у метро після відвідин хірурга

Як з'ясувалося, чоловік скористався підземкою після операції на нозі. Однак у нього розійшлися шви й відкрилася сильна кровотеча.

Життя – в безпеці

Пасажиру негайно надали кваліфіковану допомогу. Зрештою від відмовився від ушпиталення і самостійно поїхав додому.


Чоловік сам поїхав додому після отримання допомоги на станції / Скриншот відео 

Ранковий переполох на платформі

  • Через інцидент з пасажиром рух потягів довелося зупинити.
  • Чергові поліцейські вивели чоловіка з вагону і на пероні наклали йому джгут.
  • Згодом на станцію прибули медики й надали потерпілому кваліфіковану допомогу.
Автор: Вікторія Довгань