Порятунок чоловіка з кровотечею на "Теремках": в поліції розповіли, що з ним трапилося
8 жовтня 2021 , 13:05Читать новость на русском
Джерело:телеграм-канал "Сегодня"
Чоловік, у якого відкрилася кровотеча на станції метро "Теремки", насправді не був поранений. У нього розійшлися хірургічні шви. Інцидент трапився вранці 8 жовтня.
Чутки про те, що потерпілий зазнав ножового поранення у потязі, спростували в управлінні поліції Київського метрополітену.
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Їхав у метро після відвідин хірурга
Як з'ясувалося, чоловік скористався підземкою після операції на нозі. Однак у нього розійшлися шви й відкрилася сильна кровотеча.
Життя – в безпеці
Пасажиру негайно надали кваліфіковану допомогу. Зрештою від відмовився від ушпиталення і самостійно поїхав додому.
Чоловік сам поїхав додому після отримання допомоги на станції / Скриншот відео
Ранковий переполох на платформі
- Через інцидент з пасажиром рух потягів довелося зупинити.
- Чергові поліцейські вивели чоловіка з вагону і на пероні наклали йому джгут.
- Згодом на станцію прибули медики й надали потерпілому кваліфіковану допомогу.