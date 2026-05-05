Поширюються чутки про кадрові рішення, – Ткаченко відреагував на інформацію "про звільнення"

Начальник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко відреагував на розмови про кадрові рішення. Він натякнув, що поширення подібної інформації може бути замовним.

Про це Тимур Ткаченко повідомив у своєму телеграмі.

Що каже Ткаченко про чутки про своє звільнення?

У деяких ударних політичних команд значний бюджет на джинсу та замовні матеріали, які мають нуль звʼязку з реальністю,

– написав Ткаченко.

Він вважає, що реальним проблемам приділяється мало уваги, наприклад підготовці до опалювального сезону.

За словами Ткаченка, цьогоріч на Подільський мостовий перехід планують витратити понад 180 мільйонів, 65 мільйонів на окружну дорогу, 600 мільйонів на дорогу до Жулян. Крім цього, мільярдна реконструкція дороги на лівому березі теж у процесі.

Ось це не чутки, а реальність. Де тут пріоритет стійкості? Чому це не обговорюють? До речі, а пресконференція міського голови вже відбулась?

– завершив він.

