Постійно в кисневій масці: подробиці про стан хворого на COVID-19 Омельченка

Колишній мер Києва Олександр Омельченко вже 11 день хворіє на коронавірус. Наразі він перебуває у важкому стані.

У якому стані колишній мер Києва

83-річному політику надають допомогу у лікарні Феофанія. Про це розповів його син.

До теми Олександр Омельченко захворів на коронавірус і перебуває у важкому стані

Омельченко перебуває при свідомості. 18 листопада він навіть міг говорити.

Він постійно в масці, постійно дається кисень. Начебто сьогодні (18 листопада – 24 канал) йому стало трошки краще, але лікарі кажуть, що хвороба може розгорнутися в будь-який бік. Стан у нього важкий, але стабільний. Ми сподіваємося, що все буде добре,

– сказав син політика.

Він запевнив, що батько був вакцинований.

Зауважимо, про хворобу Омельченка повідомив мер Києва Віталія Кличко 18 листопада. Він заявив, що у політика діагностували високий відсоток ураженості легенів.

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