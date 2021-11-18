В каком состоянии бывший мэр Киева
83-летнему политику оказывают помощь в больнице Феофания. Об этом рассказал его сын.
К теме Александр Омельченко заболел коронавирусом и находится в тяжелом состоянии
Омельченко находится в сознании. 18 ноября он даже мог говорить.
Он постоянно в маске, постоянно подается кислород. Вроде бы сегодня (18 ноября – 24 канал) ему стало немножко лучше, но врачи говорят, что болезнь может развернуться в любую сторону. Состояние у него тяжелое, но стабильное. Мы надеемся, что все будет хорошо,
– сказал сын политика.
Он заверил, что отец был вакцинирован.
Заметим, о болезни Омельченко сообщил мэр Киева Виталия Кличко 18 ноября. Он заявил, что у политика диагностировали высокий процент пораженности легких.
Коронавирус в Украине: последние новости
- За сутки 17 ноября вирус подхватили почти 20 600 украинцев. Среди них 1 478 – дети.
- Также известно, что 752 больных умерли. Это больше, чем количество выздоровевших.
- Больше всего новых инфицированных обнаружили в Днепропетровской и Полтавской областях.
- Кроме того, прививку против коронавируса за сутки сделали 300 тысяч человек. Полностью иммунизированными в Украине являются 9 257 319 человек.