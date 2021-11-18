В каком состоянии бывший мэр Киева

83-летнему политику оказывают помощь в больнице Феофания. Об этом рассказал его сын.

К теме Александр Омельченко заболел коронавирусом и находится в тяжелом состоянии

Омельченко находится в сознании. 18 ноября он даже мог говорить.

Он постоянно в маске, постоянно подается кислород. Вроде бы сегодня (18 ноября – 24 канал) ему стало немножко лучше, но врачи говорят, что болезнь может развернуться в любую сторону. Состояние у него тяжелое, но стабильное. Мы надеемся, что все будет хорошо,

– сказал сын политика.

Он заверил, что отец был вакцинирован.

Заметим, о болезни Омельченко сообщил мэр Киева Виталия Кличко 18 ноября. Он заявил, что у политика диагностировали высокий процент пораженности легких.

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