У якому стані колишній мер Києва
83-річному політику надають допомогу у лікарні Феофанія. Про це розповів його син.
До теми Олександр Омельченко захворів на коронавірус і перебуває у важкому стані
Омельченко перебуває при свідомості. 18 листопада він навіть міг говорити.
Він постійно в масці, постійно дається кисень. Начебто сьогодні (18 листопада – 24 канал) йому стало трошки краще, але лікарі кажуть, що хвороба може розгорнутися в будь-який бік. Стан у нього важкий, але стабільний. Ми сподіваємося, що все буде добре,
– сказав син політика.
Він запевнив, що батько був вакцинований.
Зауважимо, про хворобу Омельченка повідомив мер Києва Віталія Кличко 18 листопада. Він заявив, що у політика діагностували високий відсоток ураженості легенів.
Коронавірус в Україні: останні новини
- За добу 17 листопада вірус підхопили майже 20 600 українців. Серед них 1 478 – діти.
- Також відомо, що 752 хворих померли. Це більше, аніж кількість тих, що одужали.
- Найбільше нових інфікованих виявили у Дніпропетровській та Полтавській областях.
- Крім того, щеплення проти коронавірусу за добу зробили 300 тисяч людей. Повністю імунізованими в Україні є 9 257 319 осіб.