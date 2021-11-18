Александр Омельченко находится в больнице и "все непросто". Об этом сообщил Кличко в начале пленарного заседания 18 ноября.
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Состояние нелегкое, учитывая возраст
Кличко говорит, что город ежедневно получает страшные цифры по количеству больных. Среди инфицированных сейчас – экс-мэр столицы Александр Омельченко. Состояние его является нелегким ввиду возраста и процента поражения легких.
Один из депутатов Киевсовета, один из опытных депутатов по специальности и по возрасту, Александр Омельченко находится сейчас в больнице. в непростом состоянии, учитывая возраст и процент поражения легких,
– отметил Кличко.
Мэр города призвал коллег пожелать ему скорейшего выздоровления. Он к тому же подчеркнул, что всем депутатам следует придерживаться четких правил. Хотя количество больных уменьшилось, ситуация остается сложной.
Что известно об Александре ОмельченкоРодился в селе Зозов Винницкой области. Начал работать в КГГА в 1994-м – был заместителем главы по вопросам строительства, заместителем председателя, исполняющим обязанности главы КГГА, первым заместителем главы КГГА, главой КГГА (8 августа 1996 года – 20 апреля 2006), главой Киевского городского совета (30 апреля 1998 – 30 мая 1999), Киевским городским главой (30 мая 1999 – 14 апреля 2006).
В 2007 – 12 годах – Верховная Рада Украины, народный депутат Украины, глава Комитета по вопросам государственного строительства и местного самоуправления Верховной Рады Украины.