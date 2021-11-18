Олександр Омельченко перебуває в лікарні і “все непросто”. Про це повідомив Кличко на початку пленарного засідання 18 листопада.

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Стан нелегкий, враховуючи вік

Кличко каже, що місто щодня отримує страшні цифри щодо кількості хворих. Серед інфікованих зараз – ексмер столиці Олександр Омельченко. Стан його є нелегким з огляду на вік і відсоток ураження легенів.

Один із депутатів Київради, один із досвідчених депутатів за фахом і за віком, Олександр Омельченко перебуває зараз у лікарні. у непростому стані, враховуючи вік і відсоток ураження легенів,

– зазначив Кличко.

Мер міста закликав колег побажати йому якнайшвидшого одруження. Він до того ж наголосив, що всім депутатам слід дотримуватися чітких правил. Хоча кількість хворих зменшилась, ситуація залишається складною.

Що відомо про Олександра Омельченка Народився в селі Зозів на Вінничині. Почав працювати у КМДА у 1994-му – був заступником голови з питань будівництва, заступником голови, виконувачем обов’язків голови КМДА, першим заступником голови КМДА, головою КМДА (8 серпня 1996 — 20 квітня 2006), головою Київської міської ради (30 квітня 1998 — 30 травня 1999), Київським міським головою (30 травня 1999 — 14 квітня 2006). В 2007-12 роках – Верховна Рада України, народний депутат України, голова Комітету з питань державного будівництва та місцевого самоврядування Верховної Ради України.

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