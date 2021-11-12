Директора Львівської інфекційної лікарні госпіталізували з коронавірусом

Лікар зробив щеплення проти COVID-19 одним з перших в області. Однак, на жаль, він все ж захворів.

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Директор Львівської інфекційної лікарні захворів на коронавірус

Заступник директора Львівської обласної інфекційної лікарні Ігор Берник 11 листопада підтвердив, що керівник медзакладу Сергій Федоренко захворів на COVID-19. Зараз медик перебуває на стаціонарному лікуванні.

Берник відмовився розповісти детальніше про стан здоров'я Федоренка, посилаючись на медичну таємницю. Однак він заперечив інформацію, яка з'явилась у низці місцевих ЗМІ, про перебування лікаря у реанімації.

Журналістам не вдалося поспілкуватися з самим Федоренком. Наразі він не відповідає на телефонні дзвінки.

Зверніть увагу! Директор Львівської обласної інфекційної лікарні Сергій Федоренко вакцинувався проти коронавірусу ще 25 лютого 2021 року. Зважаючи на загальний стан здоров'я 59-річного лікаря, колеги вважають, що саме вакцинація дозволить йому перенести COVID-19 відносно легко



Федоренко вакцинувався проти коронавірусу у лютому / Фото ЛМР

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Коротко про ситуацію з COVID-19 на Львівщині

За інформацією Львівського обласного інформаційно-аналітичного центру медичної статистики, з початку пандемії коронавірус виявили у понад 196,79 тисячі жителів Львівщини.

На жаль, 4965 пацієнтів померли від ускладнень хвороби. Однак понад 156,75 тисячі хворих одужали.

На Львівщині 11 листопада зафіксували 1154 нові випадки інфікування коронавірусом.

305 хворих госпіталізували, а 2632 – скерували на самоізоляцію.

За добу померли 45 пацієнтів. Наразі в реанімаціях лікарень Львівщини перебувають 257 хворих, з них 112 – під'єднані до апаратів ШВЛ.

Головні правила профілактики COVID-19 / Джерело: ВООЗ / Інфографіка 24 каналу