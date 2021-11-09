Мутований штам є заразнішим і має менший інкубаційний період. Тому захворюваність на коронавірус, найімовірніше, залишатиметься високою.

Зауважте У Львові посилюють карантин, але розглядають варіант повернення учнів у школи

На Львівщині фіксують мутований штам Дельта+

Керівниця Львівського обласного центру контролю та профілактики хвороб МОЗ Наталія Іванченко-Тімко розповіла, що на Львівщині підтвердили випадки інфікування мутованим штамом коронавірусу Дельта+.

Зараз маємо 33 результати секвенування (визначення мутацій COVID-19 – 24 канал), які показують, що на Львівщині є не лише Дельта штам, але й мутований варіант Дельта+,

– зазначила лікарка.

За її словами, цей штам характеризується більшою заражуваністю та меншим інкубаційним періодом.

"Поки що розслаблятися не можна, навіть не дивлячись на те, що за 2 тижні ми бачимо незначне зменшення захворюваності", – додала Іванченко-Тімко.

Тож, враховуючи виявлення на Львівщині штаму Дельта+, фахівці прогнозують, що важку епідемситуацію в області спостерігатимуть ще декілька місяців

Головні правила профілактики COVID-19 / Джерело: ВООЗ / Інфографіка 24 каналу

Важливо "Найважче рятувати байдужих": Садовий розповів про ситуацію у COVID-лікарнях Львова

Ситуація з коронавірусом на Львівщині – складна

Директор департаменту охорони здоров'я Орест Чемерис зауважив, що ситуація з коронавірусом на Львівщині досі залишається складною. За його словами, область не вийде з червоної карантинної зони ще місяць.

"Протягом тижня у нас зафіксований мутований штам Дельта+. Загалом за останні 3 тижні маємо тенденції до росту захворювання. Тому зараз говорити про те, що область вийшла на плато захворюваності – рано", – додав посадовець.

Цікаво! Дельта – це штам коронавірусу, який вперше виявили в Індії в жовтні 2020 року. У березні 2021 року через його мутацію виник новий штам Дельта+. За декілька місяців він розповсюдився у понад 100 країнах світу. Дельта+ може поширюватися швидше, ніж звичайна Дельта. Основні симптоми інфікування – висока температура до 10 днів, нудота, сухий кашель тощо.



Які привілеї отримають вакциновані українці / Джерело: МОЗ / Інфографіка 24 каналу