Мутировавший штамм является более заразным и имеет меньший инкубационный период. Поэтому заболеваемость коронавирусом, скорее всего, будет оставаться высокой.

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Во Львовской области фиксируют мутировавший штамм Дельта+

Руководитель Львовского областного центра по контролю и профилактике болезней Минздрава Наталья Иванченко-Тимко рассказала, что во Львовской области подтвердили случаи заражения мутировавшим штаммом коронавируса Дельта+.

Сейчас имеем 33 результата секвенирования (определение мутаций COVID-19 – 24 канал), которые показывают, что во Львовской области есть не только Дельта штамм, но и мутировавший вариант Дельта+,

– отметила врач.

По ее словам, этот штамм характеризуется большей заразностью и меньшим инкубационным периодом.

"Пока что расслабляться нельзя, даже несмотря на то, что за 2 недели мы видим незначительное снижение заболеваемости", – добавила Иванченко-Тимко.

Поэтому, учитывая выявление во Львовской области штамма Дельта+, специалисты прогнозируют, что тяжелую эпидемию в области будут наблюдать еще несколько месяцев

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Ситуация с коронавирусом во Львовской области – сложная

Директор департамента здравоохранения Орест Чемерис отметил, что ситуация с коронавирусом во Львовской области до сих пор остается сложной. По его словам, область не выйдет из красной карантинной зоны еще месяц.

"В течение недели у нас зафиксирован мутировавший штамм Дельта+. Всего за последние 3 недели имеем тенденции к росту заболевания. Поэтому сейчас говорить о том, что область вышла на плато заболеваемости – рано", – добавил чиновник.

Интересно! Дельта – это штамм коронавируса, который впервые обнаружили в Индии в октябре 2020 года. В марте 2021 года из-за его мутации возник новый штамм Дельта+. За несколько месяцев он распространился в более чем 100 странах мира. Дельта+ может распространяться быстрее, чем обычная Дельта. Основные симптомы инфицирования – высокая температура до 10 дней, тошнота, сухой кашель и тому подобное.



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