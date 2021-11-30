Повалені дерева, блекаут і пошарпані будинки: Києвом і областю пронісся буревій – фото наслідків
Джерело:сайт ДСНС України
Києвом та Київською областю в ніч проти 30 листопада пронісся потужний буревій. Через нього низка населених пунктів навіть залишилася знеструмленою.
За інформацією рятувальників, на Київщині через сильні пориви вітру світло зникло у 29 селах, селищах та містечках – там спрацювали системи автоматичного захисту лінії електропередач.
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Негода попсувала людям майно і повалила дерева
Не менше вітер лютував і у столиці. Так, на проспекті Петра Григоренка, 39В пориви були настільки потужними, що пообривали утеплювач зі стін багатоповерхівки.
Коли підриваєшся о 2 годині ночі від гуркоту, біжиш до вікна з думкою: "Почалося!". Але це просто сусідній будинок вирішив розвалитися,
– написав на своїй сторінці у фейсбуці журналіст Євген Руденко.
Серйозними наслідки буревію виявилися і для жителів вулиці Козацької, 124/5. Там велетенське дерево впало на станцію технічного обслуговування, пишуть на телеграм-каналі "Los Solomas. Київ".
У Києві та області буревій повалив дерева та пообдирав утеплювач з будинків / Фото Євгена Руденка, "Los Solomas. Київ"
Наслідки буревію на вулиці Козацькій у Києві: відео
Текст публікацій Євгена Руденка, "Los Solomas.Київ":
Коли підриваєшся о 2 годині ночі від гуркоту, біжиш до вікна з думкою: "Почалося!". Але це просто сусідній будинок вирішив розвалитися.
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Наслідки нічного вітру. Величезне дерево впало на станцію технічного обслуговування. Вулиця Козацька 124/5.