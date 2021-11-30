За інформацією рятувальників, на Київщині через сильні пориви вітру світло зникло у 29 селах, селищах та містечках – там спрацювали системи автоматичного захисту лінії електропередач.

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Негода попсувала людям майно і повалила дерева

Не менше вітер лютував і у столиці. Так, на проспекті Петра Григоренка, 39В пориви були настільки потужними, що пообривали утеплювач зі стін багатоповерхівки.

Коли підриваєшся о 2 годині ночі від гуркоту, біжиш до вікна з думкою: "Почалося!". Але це просто сусідній будинок вирішив розвалитися,

– написав на своїй сторінці у фейсбуці журналіст Євген Руденко.

Серйозними наслідки буревію виявилися і для жителів вулиці Козацької, 124/5. Там велетенське дерево впало на станцію технічного обслуговування, пишуть на телеграм-каналі "Los Solomas. Київ".

У Києві та області буревій повалив дерева та пообдирав утеплювач з будинків / Фото Євгена Руденка, "Los Solomas. Київ"

Наслідки буревію на вулиці Козацькій у Києві: відео

Текст публікацій Євгена Руденка, "Los Solomas.Київ":

Коли підриваєшся о 2 годині ночі від гуркоту, біжиш до вікна з думкою: "Почалося!". Але це просто сусідній будинок вирішив розвалитися.

***

Наслідки нічного вітру. Величезне дерево впало на станцію технічного обслуговування. Вулиця Козацька 124/5.