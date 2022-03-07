Повітряна тривога у Києві та Чернігові: усім негайно в укриття

У Києві та Чернігові станом на 5:00 оголосили повітряну тривогу. Мешканцям цих міст потрібно спуститися в укриття.

В укриттях потрібно бути доти, поки сирена не сповістить про відбій тривоги. Не нехтуйте своєю безпекою.

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Якщо поблизу немає спеціально обладнаних укриттів, то ви можете спуститися у підвал або зачинитися у ванній кімнаті. У столиці укриттям також слугує метро.

Карти з укриттями Києва та Чернігова ви можете знайти за посиланнями, просто натиснувши на місто.

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