Прапор України та Деснянського району Києва замайорів на найвищій горі Аргентини: яскраві фото

Депутат Київської міської ради Юрій Зубко підкорив гору Аконкагуа в Аргентині. Чоловік 11 лютого повідомив, що розгорнув прапори на вершині.

Зубко піднявся на вершину Аконкагуа, висота якої майже 7 тисяч метрів над рівнем моря. Він також вирішив танцювати там гопак.

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"Першу спробу досягти вершини Аконкагуа європейці зроблили в 1883 році, а у лютому 2022 року цю спробу здійснили ми. Нова вершина – гордий і щасливий. Змогли!", – написав Юрій Зубко.



Зубко підкорив найвищу точку Аргентини / Фото фейсбук-сторінки Юрія Зубка



Прапор України на горі Аконкагуа / Фото фейсбук-сторінки Юрія Зубка

Розгорнув стяг

Юрій Зубко зазначив, що розгортати прапори на вершинах – це традиція Альпіністів. Він вирішив підтримати її.

Так би мовити, символічно підняти знамено на значну висоту. Прапор Деснянського району вперше на вершині – гора Аконкагуа,

– написав Зубко.



У альпіністів є традиція брати на вершини прапори / Фото фейсбук-сторіки Юрія Зубка



Альпіністи підіймаються на найвищу точку Аргентини / Фото фейсбук-сторінки Юрія Зубка



На вершині гори Аконкагуа / Фото фейсбук-сторінки Юрія Зубка



Краєвид з гори Аконкагуа / Фото фейсбук-сторіки Юрія Зубка

Танцював гопак

Депутат Зубко написав, що намагався відтворити відомий танець спортсмена та нардепа Жана Беленюка. Він присвятив його всім, хто вірить в Україну.

Зубко танцює гопак: дивіться відео

Прапор України підняли біля Ризької думи

Гора Аконкагуа в Аргентині має 6960 метрів висоти. Вона є найвищою горою всієї Південної Америки.

На знак солідарності біля будівлі Ризької ратуші 14 лютого замайорів український прапор. У такий спосіб Латвія підтримала суверенітет України та її євроінтеграцію інтеграції.

Текст публікації Юрія Зубка

От би тим, хто пише у довідниках, що сходження на Аконкагуа не вважається складним, спробувати піднятися на неї. Одна з найзнаменитіших гір світу має свій норов. 6960,8 метра над рівнем моря, схили гори вкриті льодовиками, один з яких – Нижній – тягнеться на 10 кілометрів. Досі немає одностайної думки, що саме означає назва вершини. Походить вона з мови народу мапуча і означає "приходити з іншої сторони", чи з мови народу кечуа і означає "Вартові каменю" або "Білий Страж". Першу спробу досягти вершини Аконкагуа європейці зробили в 1883 році, а у лютому 2022 року цю спробу здійснили ми. Нова вершина – гордий і щасливий. Змогли!