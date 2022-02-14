Водночас ввечері 14 лютого будівлю підсвітять у кольорах українського прапора. Стяг піднімуть й на честь 30 років встановлення дипломатичних відносин Латвії та України, які відзначили 12 лютого.
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Тиждень може виявитися вирішальним для України, – Смілтенс
"У тиждень, який може виявитися вирішальним для України та світу в Європі, ми хочемо рішуче та недвозначно продемонструвати, за що виступає столиця Латвії та її мешканці – за права держав та людей самим вирішувати свою долю проти агресії та погроз", – зазначив віцемер Риги Едвард Смілтенс
За його словами, відповідна подія стане чітким посланням, що Латвія разом з Україною.
Церемонія підняття українського прапора відбудеться о 14:00, повідомили у ЗМІ. До того, о 13:30, голова Ризької думи Мартіньш Стакіс та Смілтенс зустрінуться з послом України Олександром Міщенком.
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Крім того, після урочистостей біля входу до Ризької думи учасники церемонії планують заявити про інші заходи на підтримку України.
- Радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван сказав, що Росія може розпочати вторгнення в Україну "будь-якого дня". Повномасштабну війну проти України Москва може розпочати навіть до завершення зимової Олімпіади, тобто до 20 лютого.
- Водночас Росія відхилила запит України, в якому її просили надати інформацію щодо військових навчань поблизу кордону. У Москві його назвали "неприйнятним".
- Президент України Володимир Зеленський заявив, що наразі під надійним захистом Київ та інші міста держави. На тлі російської агресії Україна готова протистояти ризикам.
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