Водночас ввечері 14 лютого будівлю підсвітять у кольорах українського прапора. Стяг піднімуть й на честь 30 років встановлення дипломатичних відносин Латвії та України, які відзначили 12 лютого.

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Тиждень може виявитися вирішальним для України, – Смілтенс

"У тиждень, який може виявитися вирішальним для України та світу в Європі, ми хочемо рішуче та недвозначно продемонструвати, за що виступає столиця Латвії та її мешканці – за права держав та людей самим вирішувати свою долю проти агресії та погроз", – зазначив віцемер Риги Едвард Смілтенс

За його словами, відповідна подія стане чітким посланням, що Латвія разом з Україною.

Церемонія підняття українського прапора відбудеться о 14:00, повідомили у ЗМІ. До того, о 13:30, голова Ризької думи Мартіньш Стакіс та Смілтенс зустрінуться з послом України Олександром Міщенком.

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Крім того, після урочистостей біля входу до Ризької думи учасники церемонії планують заявити про інші заходи на підтримку України.

Загроза вторгнення в Україну: останні новини

Радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван сказав, що Росія може розпочати вторгнення в Україну "будь-якого дня". Повномасштабну війну проти України Москва може розпочати навіть до завершення зимової Олімпіади, тобто до 20 лютого.

Водночас Росія відхилила запит України, в якому її просили надати інформацію щодо військових навчань поблизу кордону. У Москві його назвали "неприйнятним".

Президент України Володимир Зеленський заявив, що наразі під надійним захистом Київ та інші міста держави. На тлі російської агресії Україна готова протистояти ризикам.

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