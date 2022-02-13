Про це повідомив міністр закордонних справ Латвії Едгарс Рінкевичс. Він також звернувся до громадян Латвії – щодо ситуації в Україні.

Тим часом Німеччина переносить консульство з Дніпра у Львів і зменшує кількість місії у Києві

Глава МЗС порадив покинути територію України

Враховуючи той факт, що деякі авіакомпанії припиняють рейси до України, будь ласка, не приїжджайте до України та радимо покинути українську територію,

– написав Рінкевичс.

Міністр запевнив, що посольство у Києві продовжує роботу. Тим часом ЗМІ повідомляють, що на території України перебувають 2 тисячі латвійців.

900 громадян Латвії проживають на українській території постійно. Разом з тим, у пресслужбі МЗС Латвії наголосили, що справжня кількість може бути значно вищою, адже не всі реєструються у консульстві.

Зверніть увагу! Раніше в МЗС Латвії порадили для евакуації використовувати "будь-які доступні безпечні транспортні засоби". А маршрут повернення краще обирати через "країни-члени Європейського Союзу або НАТО".

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