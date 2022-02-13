Об этом сообщил министр иностранных дел Латвии Эдгарс Ринкевичс. Он также обратился к гражданам Латвии – по ситуации в Украине.

Тем временем Германия переносит консульство из Днепра во Львов и уменьшает количество миссии в Киеве

Глава МИД посоветовал покинуть территорию Украины

Учитывая тот факт, что некоторые авиакомпании прекращают рейсы с Украины, пожалуйста, не приезжайте в Украину и советуем покинуть украинскую территорию,

– написал Ринкевичс.

Министр заверил, что посольство в Киеве продолжает работу. Между тем СМИ сообщают, что на территории Украины находятся 2 тысячи латвийцев.

900 граждан Латвии проживают на украинской территории постоянно. Вместе с тем, в пресс-службе МИД Латвии отметили, что настоящее количество может быть значительно выше, ведь не все регистрируются в консульстве.

Обратите внимание! Ранее в МИД Латвии посоветовали для эвакуации использовать "любые доступные безопасные транспортные средства". А маршрут возвращения лучше выбирать через "страны-члены Европейского Союза или НАТО".

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