В то же время, вечером 14 февраля здание подсветят в цветах украинского флага. Флаг поднимут и в честь 30-ти лет установления дипломатических отношений Латвии и Украины, которые отметили 12 февраля.

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Неделя может оказаться решающей для Украины, – Смилтенс

"В неделю, которая может оказаться решающей для Украины и мира в Европе, мы хотим решительно и недвусмысленно продемонстрировать, за что выступает столица Латвии и ее жители – за права государств и людей самим решать свою судьбу против агрессии и угроз", – отметил вице-мэр Риги Эдвард Смилтенс

По его словам, соответствующее событие станет четким посланием, что Латвия вместе с Украиной.

Церемония поднятия украинского флага состоится в 14:00, сообщили в СМИ. К тому же, в 13:30, председатель Рижской думы Мартиньш Стакис и Смилтенс встретятся с послом Украины Александром Мищенко.

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Кроме того, после торжеств возле входа в Рижскую думу участники церемонии планируют заявить о других мероприятиях в поддержку Украины.

Угроза вторжения в Украину: последние новости

Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан сказал, что Россия может начать вторжение в Украину "в любой день". Полномасштабную войну против Украины Москва может начать даже до завершения зимней Олимпиады, то есть до 20 февраля.

В то же время Россия отклонила запрос Украины, в котором ее просили предоставить информацию о военных учениях вблизи границы. В Москве его назвали "неприемлемым".

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что сейчас под надежной защитой Киев и другие города государства. На фоне российской агрессии Украина готова противостоять рискам.

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