Працівники оборонного підприємства голими руками спіймали диверсанта, який розставляв мітки

На одному із заводів Києва працівники оборонного підприємства власноруч спіймали диверсанта. Він рощміщував ворожі мітки.

Наразі диверсанта утримують до прибуття СБУ. Про це повідомили у Державному концерні "Укроборонпром" 27 лютого.

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Диверстанта затримали на київському підприємстві, де виготовляли та ремонтували військову техніку. Його зловили самі працівники голими руками та закрили у підвалі.

На одному із заводів Києва працівники схопили диверсанта, яки розміщував мітки. Без відриву від виробництва танків диверсанта затримано, покарано та запаковано у підвал. Він чекає на прибуття СБУ,

– мовиться у повідомленні.

До слова, нацгвардійці в Києві надалі затримують диверсантів. Вони виявили, що ті користуються тактичними радіомаячками для розпізнавання.

Зверніть увагу, що київська мерія просить негайно повідомляти про випадки нанесення міток. Про це можна повідомляти в офіційний чат-бот телеграму – @stop_russian_war_bot. Він же передаватиме інформацію для відповідних служб реагування.



Мітки, що залишають диверсанти / Інфографіка 24 каналу

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