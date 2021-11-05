Прикинулися соцпрацівницями і побили дідуся: у Києві шахрайки скоїли зухвалу спробу пограбування

У Києві на вулиці Пушкінській дві зловмисниці скоїли розбіний напад на 81-річного пенсіонера, аби пограбувати його. Вони проникли в квартиру чоловіка, назвавшись соцпрацівницями. Про інцидент стало відомо 5 листопада.

Одну з нападниць потерпілий зміг затримати. Що ж до іншої, то вона встигла втекти, і наразі її шукають правоохоронці.

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Втерлися в довіру і побили дідуся

Аби безперешкодно потрапити в оселю літнього чоловіка, шахрайки назвалися соцпрацівницями. Після цього вони вдарили його по голові, забризкали сльозогінним газом і спробували відібрати гроші.

Однак чоловік дав їм відсіч і зателефонував у поліцію. На місце прибуло одразу кілька екіпажів патрульних та слідчі.



Поки поліція затримала лише одну із двох нападниць / Фото Шевченківського управління поліції

Що відомо про затриману

Жінка, яку дідусю вдалося затримати, виявилася жителькою Одещини 1982 року народження. У неї вилучили речові докази причетності до злочину і тепер з'ясовують, чи брала участь зловмисниця в інших подібних інцидентах.

Грабіжницю можуть запроторити за ґрати на 15 років

За фактом розбою поліція вже зареєструвала кримінальне провадження. Затриманій жінці оголосили про підозру. Їй загрожує 8 – 15 років позбавлення волі та конфіскація майна.



Зловмисниці вдарили чоловіка в голову і забризкали сльозогінним газом / Фото Шевченківського управління поліції

Текст публікації Шевченківського управління поліції:

Слідчі оголосили про підозру жінці за розбійний напад на пенсіонера у Шевченківському районі столиці

Дві жінки зайшли до помешкання чоловіка під виглядом соціальних працівників, а далі вдарили потерпілого, застотували сльозогінний газ та намагались відібрати гроші. Одну зі спільниць чоловік затримав, а іншу розшукують правоохоронці. Їм загрожує до 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

До чергової частини Шевченківського управління поліції зателефонував чоловік та повідомив, що на нього у квартирі напали дві жінки, одну з яких він затримав, а інша встигла втекти. На вулицю Пушкінську оперативний черговий направив одразу декілька нарядів патрульної поліції та слідчо-оперативну групу.

Як розповів тимчасовий виконувач обов'язків начальника Шевченківського управління поліції Олександр Богатирчук, правоохоронці встановили, що дві жінки зайшли до 81-річного пенсіонера у квартиру під приводом соціальних працівників:

"Зловмисниці вдарили дідуся по голові та застосували сльозогінний газ. Після чого намагались забрати гроші, однак чоловік одну з них затримав, а інша встигла втекти.

Нападницею виявилась мешканка Одеської області, 1982 року народження. У подальшому її було затримано у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Ми вилучили речові докази та перевіряємо причетність затриманої до скоєних аналогічних злочинів на території міста Києва".

Слідчим відділом Шевченківського управління поліції розпочато кримінальне провадження за частиною 4 статті 187 Кримінального кодексу України – розбій. За процесуального керівництва окружної прокуратури міста Києва слідчі оголосили затриманій про підозру. За скоєне їй загрожує від восьми до п'ятнадцяти років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Наразі проводиться комплекс оперативно-розшукових заходів, аби встановити спільницю підозрюваної та притягнути до кримінальної відповідальності.