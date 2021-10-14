Забрали 25 тисяч доларів: у Києві на чоловіка напали біля під'їзду

Інцидент трапився на вулиці Березняківській. Зловмисники розпилили в очі киянина сльозогінний газ та побили.

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У киянина відібрали 25 тисяч доларів

До столичної поліції зателефонував стурбований чоловік. Він розповів, що біля під'їзду будинку на вулиці Березняківській на нього напали двоє зловмисників у балаклавах.

Чоловіки розпилили в очі киянину сльозогінний газ. Після цього його побили та пограбували. Зловмисники стягнули з постраждалого куртку, у кишенях якої лежали 25 тисяч доларів. Заявник детально описав нападників, і правоохоронці негайно вирушили їх шукати.

Дивіться відео, як чоловіка пограбували біля під'їзду:

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Зловмисників швидко затримали

Начальник Дніпровського управління поліції Андрій Пасічник розповів, що неподалік за кілька хвилин патрульні помітили 2 чоловіків, схожих за описом. Їх зупинили для перевірки.

У зловмисників виявили 25 000 доларів, походження яких вони відмовилися пояснити. Тож обох фігурантів затримали у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України, а речові докази (гроші, рукавички та балаклави) вилучили,

– додав правоохоронець.

Нападниками виявилися уродженці Дніпропетровської та Запорізької областей віком 29 та 32 роки. Раніше вони не потрапляли у поле зору правоохоронців.

Слідчі відкрили кримінальне провадження за розбій. Правоохоронці вже повідомили зловмисникам про підозри. Невдовзі суд обере їм запобіжні заходи. Чоловікам загрожує до 15 років за ґратами з конфіскацією майна.



На чоловіка напали біля під'їзду / Фото поліції Києва



У киянина відібрали 25 тисяч доларів / Фото поліції Києва



Обох нападників затримали / Фото поліції Києва