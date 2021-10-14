Инцидент произошел на улице Березняковской. Злоумышленники распылили в глаза киевлянина слезоточивый газ и избили.

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У киевлянина отобрали 25 тысяч долларов

В столичную полицию позвонил обеспокоенный мужчина. Он рассказал, что у подъезда дома на улице Березняковской на него напали двое злоумышленников в балаклавах.

Мужчины распылили в глаза киевлянину слезоточивый газ. После этого его избили и ограбили. Злоумышленники сняли с пострадавшего куртку, в карманах которой лежали 25 тысяч долларов. Заявитель подробно описал нападавших, и правоохранители немедленно отправились их искать.

Смотрите видео, как мужчину ограбили возле подъезда:

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Злоумышленников быстро задержали

Начальник Днепровского управления полиции Андрей Пасичник рассказал, что неподалеку за несколько минут патрульные заметили 2 мужчин, похожих по описанию. Их остановили для проверки.

У злоумышленников обнаружили 25 тысяч долларов, происхождение которых они отказались объяснить. Поэтому обоих фигурантов задержали в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины, а вещественные доказательства (деньги, перчатки и балаклавы) изъяли,

– добавил правоохранитель.

Нападающими оказались уроженцы Днепропетровской и Запорожской областей в возрасте 29 и 32 года. Ранее они не попадали в поле зрения правоохранителей.

Следователи открыли уголовное производство за разбой. Правоохранители уже сообщили злоумышленникам о подозрениях. Вскоре суд изберет им меры предосторожности. Мужчинам грозит до 15 лет за решеткой с конфискацией имущества.



На мужчину напали возле подъезда / Фото полиции Киева



У киевлянина отобрали 25 тысяч долларов / Фото полиции Киева



Двух нападавших задержали / Фото полиции Киева