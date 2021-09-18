Пробив голову гантелею: у Києві чоловіка підозрюють у вбивстві власної мами

На одній з вулиць столиці сталося моторошне вбивство. Сина підозрюють у жорстокому нападі на власну матір.

Трагічний інцидент трапився на вулиці Ушакова у Києві. З однієї з квартир сусід почув крики і вирішив викликати поліцію.

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Забив гантелею

Поліцейські виявили у помешканні тіло жінки з ознаками насильницької смерті. Виявилося, що до злочину причетний 38-річний син померлої. Між ним і його 67-річною матір'ю стався конфлікт. Під час сімейної сварки вдарив матір гантелею по голові. Від отриманої травми жінка померла на місці.

Слідчі почали кримінальне провадження за частиною 1 статті 115 – умисне вбивство. Чоловікові готують підозру у скоєнні злочину та клопотатимуть про тримання під вартою. Санкція статті передбачає до 15 років позбавлення волі.

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