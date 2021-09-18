Пробил голову гантелей: в Киеве мужчину подозревают в убийстве своей матери

На одной из улиц столицы произошло жуткое убийство. Сына подозревают в жестоком нападении на собственную мать.

Трагический инцидент произошел на улице Ушакова в Киеве. С одной из квартир сосед услышал крики и решил вызвать полицию.

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Забил гантелей

Полицейские обнаружили в квартире тело женщины с признаками насильственной смерти. Оказалось, что к преступлению причастен 38-летний сын умершей. Между ним и его 67-летней матерью произошел конфликт. Во время семейной ссоры ударил мать гантелей по голове. От полученной травмы женщина скончалась на месте.

Следователи начали уголовное производство по части 1 статьи 115 – умышленное убийство. Мужчине готовят подозрение в совершении преступления и будут ходатайствовать о содержании под стражей. Санкция статьи предусматривает до 15 лет лишения свободы.

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