Прокуратура нагрянула з обшуками до Київського бюро техінвентаризації

У Київське міське бюро технічної інвентаризації прийшли з обшуками. Їх провели в службових приміщеннях та на низці об'єктів у Києві, Київській області та Чернігові 22 жовтня.

Посадових осіб комунального підприємства підозрюють у розтраті 12 мільйонів гривень з бюджету. Махінації відбувалися протягом 2018 – 2021 років.

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Як працювала схема

За даними правоохоронців, посадовці бюро змовилися зі співробітниками "Лабораторії інформаційних технологій" та іншими спільниками заради меркантильних інтересів.

Вони привласнили та розтратили мільйони, які мали піти на закупівлю послуг з обробки даних. Кошти незаконно перерахували на рахунки ризикових суб’єктів господарювання.

Дірки в бюджеті спливли після перевірки

Зрештою масштабні махінації були викриті податківцями під час аналітичного дослідження. Після виявлення чисельних порушень суд дозволив провести 16 обшуків. Зокрема, прокуратура шукає первинні фінансові документи та відомості, в яких міститимуться докази фінансових злочинів.

Ще одні обшуки в київських комунальників

Упродовж 19 – 20 жовтня правоохоронці проводили обшуки на комунальному підприємстві "Київтеплоенерго". Підставою стала крадіжка 1,5 мільйона гривень під час ремонту тепломереж на вулиці Антонова.