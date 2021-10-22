Должностных лиц коммунального предприятия подозревают в растрате 12 миллионов гривен из бюджета. Махинации происходили в течение 2018 – 2021 годов.

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Как работала схема

По данным правоохранителей, должностные лица бюро сговорились с сотрудниками "Лаборатории информационных технологий" и другими сообщниками ради меркантильных интересов. Они присвоили и растратили миллионы, которые должны были пойти на закупку услуг по обработке данных. Средства незаконно перечислили на счета рисковых субъектов хозяйствования.

Дыры в бюджете всплыли после проверки

В конце концов масштабные махинации были разоблачены налоговиками во время аналитического исследования. После выявления многочисленных нарушений суд разрешил провести 16 обысков. В частности, прокуратура ищет первичные финансовые документы и сведения, в которых будут содержаться доказательства финансовых преступлений.

Еще одни обыски у киевских коммунальщиков

В течение 19 – 20 октября правоохранители проводили обыски на коммунальном предприятии "Киевтеплоэнерго". Основанием стала кража 1,5 миллиона гривен при ремонте теплосетей на улице Антонова.