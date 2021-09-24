Прокуратура відібрала у забудовника землю київського парку "Нивки"

​​Прокуратура Києва в суді домоглася скасування рішення Київради про передачу в оренду землі з природно-заповідного фонду. Йдеться про територію парку "Нивки" вартістю 17 мільйонів гривень.

Як зазначили правоохоронці, у грудні 2019 року депутати Київської міської ради передали ділянку землі забудовнику. Приватний підприємець збирався облаштувати черговий ЖК з торговим центром та підземним паркінгом.

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Під час розгляду позову прокуратури Північний апеляційний господарський суд повернув землю громаді.

Виключили землю з природно-заповідного фонду

Правоохоронці довели, що місцеві депутати без погодження з Кабміном змінили цільове призначення ділянки парку "Нивки".

Згідно з законом, ця земля входить до території парку-пам’ятки садово-паркового мистецтва та охороняється як національне надбання.

Також земля є частиною природно-заповідного фонду України та частиною системи природних територій та об’єктів, що перебувають під особливою охороною.

Через ці переконливі аргументи служителі Феміди вирішили визнати договір з забудовником недійсним. Рішення Київради про передачу ділянки товариству судді скасували як незаконне.

Згідно з відкритими джерелами, земельну ділянку під будівництво Київрада передала ТОВ "Українська марка". Основним видом діяльності компанії є відтворення рослин. Власником компанії є Олександр Придибайло, який також володіє кількома компаніями у сферах оптової торгівлі та надання приміщень в оренду.