Прокурори обшукують київських комунальників через неприбране сміття

Правоохоронці проводять слідчі дії у приміщеннях комунального підприємства Київкомунсервіс, а також в офісах підрядних компаній. Пов'язані вони з кримінальним провадженням про привласнення бюджетних коштів.

Як зазначили у прокуратурі Києва, посадовці Київкомунсервісі та службові особи КМДА нібито запровадили механізм привласнення грошей, виділених на вивезення побутових відходів. Чиновники нібито не надавали потрібні послуги або робили це частково.

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Дії зловмисників правоохоронці кваліфікували як привласнення майна шляхом зловживання службовим становищем.

Обшукують комунальні підприємства та підрядників

Правоохоронці кажуть, що за документами послуги вивезення сміття оформлювали підрядні компанії, які нібито контролює один з депутатів Київради.

Насправді побутові відходи вивозилися буцімто з використанням ресурсів комунального підприємства.

Крім того, приватні підприємства нібито несанкціоновано вивозять відходи на закритий полігон, що спричиняє значну шкоду екології Києва.

Якщо фігурантів справи визнають винними в суді, їм загрожує від 5 до 8 років позбавлення волі.

У КМДА кажуть про спробу дискредитації влади

Чиновники наголошують, що обшуки проводять відповідно до ухвали суду. Правоохоронці шукають та вилучають документи, які є речовими доказами у справі про роботу підрядників. Але роблять це з блокуванням роботи комунального підприємства.

Ці обшуки спрямовані не лише на дискредитацію конкретного підприємства, а й усієї столичної влади. Адже численні обшуки на комунальних підприємствах та у структурних підрозділах КМДА, є явним системним тиском і політичною акцією, спрямованою на дестабілізацію роботи міського господарства,

– підкреслили посадовці.