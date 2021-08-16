Правоохоронці стверджують, що чиновник та керівник компанії-підрядника нібито причетні до розкрадання 4,5 мільйона гривень, виділених на будівництво Подільсько-Воскресенського мосту. Злочин полягав у тому, що робочі буцімто не виконали деякі роботи. Однак кошти за це місто сплатило.

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Якщо судді визнають фігурантів справи винними, посадовцю загрожує від 2 до 5 років ув'язнення, а інший підозрюваний може провести за ґратами від 7 до 12 років.

Нібито не пофарбували залізобетонні плити

У прокуратурі Києва зазначили, що виконувач обов'язки керівника дирекції, який зараз є заступником начальника комунального підприємства, у липні 2020 року підписав акт приймання виконаних робіт.

У документах було вказано, що у квітні – травні 2020 підрядники пофарбували низу залізобетонних прольотних плит автопроїзду.

Експертиза підтвердила, що насправді роботи не були виконані.

16 серпня правоохоронці провели обшуки в офісі департаменту транспортної інфраструктури КМДА, у самому комунальному підприємстві, а також у підрядних організаціях. Крім того, слідчі дії проводили у помешканнях фігурантів справи.

У КМДА кажуть, що документи по цій кримінальній справі правоохоронці вже кілька разів вилучали. При цьому поліцейським їх надавали без якихось перепонів. То ж, появу слідчих чиновники розцінюють як продовження політичного тиску на столичну владу.