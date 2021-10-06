Прокурори та поліцейські обшукують Голосіївське управління освіти у Києві

Столичні правоохоронці продовжують низку щоденних обшуків у департаментах та комунальних підприємствах, які підпорядковуються КМДА. 6 жовтня поліцейські прийшли для проведення слідчих дій до Голосіївської РДА.

Як зазначили у прокуратурі Києва, обшуки проводять в офісі районного управління освіти. Посадовцям інкримінують привласнення бюджетних коштів в особливо великому розмірі.

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Хто конкретно є фігурантом відповідного кримінального провадження, правоохоронці не повідомили.

2 мільйони гривень збитків

Згідно з матеріалами справи, чиновники управління освіти у 2021 році нібито перерахували гроші на рахунки приватних освітніх закладів.

Ці кошти спрямували на компенсацію за надання послуг базової дошкільної освіти, які, за словами поліцейських, насправді не було надано.

У поліції оцінили збитки від ймовірної оборудки на суму понад 2 мільйони гривень.

Під час обшуків слідчі зібрали та вилучили документи щодо порядку перерахування коштів. Крім того, правоохоронці забрали з собою папери з описом фінансово-господарських взаємовідносин управління з приватними закладами освіти.

Вилучене передадуть експертам для подальших досліджень.

Якщо провину фігурантів провадження доведуть у суді, їм загрожує від 5 до 8 років позбавлення волі.