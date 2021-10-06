Як зазначили у прокуратурі Києва, обшуки проводять в офісі районного управління освіти. Посадовцям інкримінують привласнення бюджетних коштів в особливо великому розмірі.
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Хто конкретно є фігурантом відповідного кримінального провадження, правоохоронці не повідомили.
2 мільйони гривень збитків
- Згідно з матеріалами справи, чиновники управління освіти у 2021 році нібито перерахували гроші на рахунки приватних освітніх закладів.
- Ці кошти спрямували на компенсацію за надання послуг базової дошкільної освіти, які, за словами поліцейських, насправді не було надано.
- У поліції оцінили збитки від ймовірної оборудки на суму понад 2 мільйони гривень.
Під час обшуків слідчі зібрали та вилучили документи щодо порядку перерахування коштів. Крім того, правоохоронці забрали з собою папери з описом фінансово-господарських взаємовідносин управління з приватними закладами освіти.
Вилучене передадуть експертам для подальших досліджень.
Якщо провину фігурантів провадження доведуть у суді, їм загрожує від 5 до 8 років позбавлення волі.