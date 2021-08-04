Просто на ескалаторі: у київському метро пасажири влаштували відчайдушну бійку – відео 18+

Розбірки чоловіки влаштували на ескалаторі, що рухався вгору. З огляду на небезпеку для пасажирів на станції "Либідська" працівникам київської підземки довелося зупиняти прилад.

Відео бійки двох пасажирів підземки виклали у спільноті "Київ оперативний" у телеграмі. Судячи з запису, працівниця метро швидко відреагувала на інцидент та не пускала інших людей на ескалатор.

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Наверху обох учасників бійки вже чекали поліцейські.

Ледве не скотилися вниз

Інциденнт стався ввечері 3 серпня на станції метро "Либідська". Через що саме між двома чоловіками стався конфлікт, наразі невідомо.

Пасажири почали завдавати один одному хаотичні удари по обличчю. Згодом один з учасників бійки борцівським прийомом кинув опонента на ескалатор через себе.

У цей час працівники метро зупинили прилад, а до чоловіків попрямували поліцейські.

Під час сутички один з хлопців розірвав іншому футболку. Чи отримали чоловіки травми внаслідок події, наразі невідомо.

Зазначимо, що обидва пасажири перебували у підземці без масок.

Дивіться відео бійки у київському метрополітені: