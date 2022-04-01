Рахунок постраждалих від росіян на Київщині йде на тисячі, – МВС

На Київщині продовжують зачистку після виведення російських найманців з населених пунктів. Зокрема в МВС зазначили, що від окупантів постраждали тисячі мешканців області.

Перший заступник міністра внутрішніх справ Євген Єнін розповів, якою є ситуація на Київщині. З його слів, російські найманці чинили справжні звірства в області.

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Лише на Київщині від окупантів постраждали тисячі українців

Рахунок постраждалих людей йде на тисячі. Це не тільки в Ірпені, а загалом у Київській області. Ірпінь всього лише невеликий приклад всіх звірств,

– наголосив він.

Водночас він додав, що повертатися додому мешканцям Київщини ще зарано. Наразі у регіоні працюють ЗСУ, рятувальники та поліція. Вони проводять знешкодження мінувань, а також вилучають снаряди й інші елементи ворожої техніки, які можуть мати потенційну загрозу для мирного населення.

Євген Єнін додав, що правоохоронці документують звірства, які скоювали російські найманці. Усю ці інформацію використають для того, щоб притягнути окупантів до відповідальності за те, що вони вчинили.

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