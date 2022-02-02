Рекордні вітри та температури: у Києві підсумували січневу погоду

Центральна геофізична обсерваторія мені Бориса Срезневського підбила погодні підсумки січня у столиці. Середня температура повітря в місті становила -1,3 градусів.

Такий показник є вищим за кліматичну норму у січні на 1,9 градусів. Найхолодніший день місяця був 13 січня, коли температура впала до -14 градусів.

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Що зафіксували в обсерваторії

Найтепліше у столиці було 5 січня. Тоді максимальна температура зросла до +10,7 градусів. Загалом, за місяць у Києві, кліматологи зафіксували 4 температурних рекорди та рекорд максимальної швидкості вітру 14 січня (23 метри за секунду).

На проспекті Науки, де й розташовується обсерваторія, випало 50 міліметрів опадів. Це майже півтори норми.

Якою буде погода у лютому

Центральна геофізична лабораторія повідомила, що 2021 року у Києві зафіксували 25 температурних рекордів

Згідно з прогнозом порталу Wisemeteo, у Києві середня температура повітря у лютому триматиметься на рівні -5 градусів. Найбільшого тепла слід чекати 25 лютого, а найхолоднішим днем стане 9 лютого з показником -15 градусів. Опади впродовж місяця будуть незначними.