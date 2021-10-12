У рибі в київському "Сільпо" знайшли паразитів

Вкрай неприємну знахідку зробили клієнти супермаркету "Сільпо" на Позняках 12 жовтня. В оселедці, який придбали у магазині, був чималий гельмінт.

Відео з хробаком-паразитом, якого витягли з тіла риби, виклали у соцмережі. Судячи з запису, гельмінта знайшли вже після того, як розрізали оселедця вдома.

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Чи віднесли клієнти рибу до "Сільпо" на обмін, невідомо.

Кияни не бачать нічого дивного



Чек, який підтверджує купівлю риби у "Сільпо" / Фото "Типичный Киев"

У чеку, який показали відвідувачі супермаркету, сказано, що кияни відвідали "Сільпо" на вулиці Здолбунівській.

Придбали оселедця 12 жовтня близько 11:00.

Вже після того, як покупці прийшли додому, вони побачили хробака та зняли його за мобільний.

У коментарях до допису в соцмережах користувачі зазначили, що дивуватися такій знахідці взагалі нема чого, оскільки в оселедці паразити перебувають дуже часто. Крім того, кияни розповіли, що часто бачать на полицях "Сільпо" продукцію з "зайвим життям".

Дивіться відео з гельмінтом в оселедці, який придбали у "Сільпо" в Києві: