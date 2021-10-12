Видео с червем-паразитом, которого вытащили из тела рыбы, выложили в соцсети. Судя по записи, гельминта нашли уже после того, как разрезали селедку дома.

Смотрите также Известная благотворительная барахолка в Киеве состоится в последнее даты проведения "Куража"

Отнесли ли клиенты рыбу в "Сильпо" на обмен, неизвестно.

Киевляне не видят ничего удивительного



Чек, подтверждающий покупку рыбы у "Сильпо" / Фото "Типичный Киев"

В чеке, который показали посетители супермаркета, сказано, что киевляне посетили "Сильпо" на улице Здолбуновской.

Приобрели сельдь 12 октября около 11:00.

Уже после того, как покупатели пришли домой, они увидели червя и сняли его за мобильный.

В комментариях к сообщению в соцсетях пользователи отметили, что удивляться такой находке вообще нечего, поскольку в селедке паразиты находятся очень часто. Кроме того, киевляне рассказали, что часто видят на полках "Сильпо" продукцию с "лишней жизнью".

Смотрите видео с гельминтом в селедке, который приобрели у "Сильпо" в Киеве: