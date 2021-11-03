Рідний онук із друзями знущався з переляканої бабусі: що відомо про хлопців з жорстокого відео

Кривдниками прикутої до ліжка 76-річної бабусі з Києва виявилися її рідний онук та двоє його товаришів. Зокрема, родич пенсіонерки знімав усе на камеру, тоді як друзі, сміючись, лякали її пістолетом та кулаками.

В мережі відео опинилося після того, як один із фігурантів скандалу на ім'я Олександр вирішив поділитися ним в інстраграмі. Згодом він обмежив доступ до своєї сторінки налаштуваннями приватності.

З чого все почалося У Києві підлітки познущалися над хворою бабусею, направляючи на неї пістолет

Порівняв людину з твариною

Намагаючись виправдати свій вчинок, Олександр заявив, що жінка від цинічного "розіграшу" нібито не постраждала, бо нічого не розуміла.

Для неї це було, як тварини бачать навколо себе і чисто інстинктивно якось реагують,

– сказав молодик.

Скандальний шлейф кривдника бабусі

З'ясувалося, що Олександр, який хизувався відео знущань над немічною жінкою, не вперше потрапляє в поле зору поліції.

У лютому 2021 року, коли він ще не був повнолітнім, його розшукували за втечу з дому.

Хлопець не виходив на зв'язок з батьками.

Згодом з'ясувалося, що його відрахували з третього курсу Київського транспортно-економічного коледжу за прогули та погану успішність.

Після резонансу довкола скандального ролика Олександр виїхав із Києва.

Батько кривдника жінки хоче для нього суворого покарання

Родина правопорушника, пишуть "Новини Live" , родом із Конотопу на Сумщині, але мешкає у Солом'янському районі Києва. Сам хлопець донедавна нібито винаймав житло на Борщагівці. Можливо, він мешкав в одній із кімнат у квартирі хворої пенсіонерки.

Тато Олександра зізнався, що вже 15 років не живе з родиною, і зовсім не здивувався через побачене на відео. Крім того, чоловік поскаржився, що йому щодня телефонують колектори, намагаючись вибити численні борги горе-сина.

"Я не здивувався, але в суспільстві так не поводяться, він зі мною не бажає спілкуватися. Думаю, що час посадити на пів рочку до виправної колонії", – сказав батько одного із підозрюваних.

Бачили, що жінці страшно, але не зупинилися

Інший фігурант жорстокого відео розповів, що жінка, над якою він теж знущався, – це колишня теща його рідного дядька. Він також почав розповідати, що бабуся нібито не може адекватно сприймати світ навколо, однак визнав, що їх вчинок таки викликав у неї реакцію.

"По обличчю, звичайно, було видно, що їй страшно було. Але ж після знімання відео з нею все було нормально", – сказав Олег.



Фігурант моторошного відео визнав, що хворій жінці було страшно / Скриншот відео

Донька пенсіонерки досі ні про що не знає

З'ясувалося, що зазвичай за хворою пенсіонеркою доглядає її донька із сином – двоюрідним братом фігуранта відео Олега. Однак вона досі не знає про знущання молоді над власною матір'ю. Племінник жінки заявив, що чекає, поки вона сама про все дізнається, аби не псувати їй настрій.

Що буде зі зловмисниками

Поліція вже відкрила провадження за фактом домашнього насильства. Тепер за знущання над безпорадною людиною хлопцям може загрожувати навіть два роки ув'язнення. Альтернатива – виправні роботи або тривале обмеження волі.